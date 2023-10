Verkehrsunfall

Alkoholisierter Fahrer: Auto überschlägt sich

Hockenheim / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Auto ist in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinuntergefahren und hat sich überschlagen. Die Insassen, ein 48-Jähriger und ein zwölf Jahre altes Kind, wurden am Samstag bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 08:18 Von: Deutsche Presse-Agentur