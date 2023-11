Alice Cooper und Scorpions kommen zu Musik-Festival

Das Musik-Festival „Pinot and Rock“ hat für sein Line-Up 2024 die Musik-Legenden Alice Cooper und die Scorpions angekündigt. Der US-Künstler und die deutsche Band werden am Samstag den 6. Juni auf dem Festival in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) spielen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Alice Cooper wurde durch Hits wie „School's Out“ und „Poison“ weltberühmt. Bekannte Songs der Scorpions sind etwa „Wind of Change“ und „Rock You Like a Hurricane“.

Auf dem Festival im Breisacher Fritz-Schanno-Park treten außerdem auch Musik-Größen wie Peter Fox, Sarah Connor oder Die Fantastischen Vier auf. Das Festival findet vom 4. bis zum 7. Juli statt. Die Ticketpreise bewegen sich laut der Seite „reservix.com“ zwischen 80 und 200 Euro pro Tag.