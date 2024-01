Überraschend kam das E-Rezept nun wirklich nicht. Angekündigt von Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, ist 21 Jahre später Realität. Endlich! Der Digitalisierungsschub birgt große Vorteile.

Es ist das Wesen von Veränderungen zu verunsichern. Natürlich ist es ungewohnt, eine Arztpraxis nicht mehr mit rosa Zettel zu verlassen, sondern allein mit dem Vertrauen darauf, dass der Apotheker die Krankenkassenkarte in ein Lesegerät steckt und das Rezept auf seinem Bildschirm erscheint. Leider passiert genau das aktuell noch nicht immer.

Die Ärzteschaft schimpft auf die unausgegorene Technik, die sie dafür verantwortlich sieht. Apotheker kritisieren derweil Ärzte dafür, Rezepte mitunter erst freizugeben, wenn der Kunde die Apotheke frustriert wieder verlassen hat. Aus Patientensicht spielt es keine Rolle, wer Schuld hat. Denn es ist ärgerlich, oft sogar mühsam, noch ein weiteres Mal zur Apotheke laufen zu müssen. Fatal wäre es, wenn das E-Rezept bereits zu seinem Start so schlechte Erfahrungen erzeugt, dass Patienten die Neuerung ablehnen und sich in der Praxis doch wieder auf ein bedrucktes Stück Papier bestehen.

E-Rezept muss den Menschen erklärt werden

Denn das E-Rezept birgt extreme Vorteile. Wer im Quartal schon mal seine Karte in der Praxis vorgelegt hat, kann weitere Rezepte einfach telefonisch bestellen und muss nur noch mit seiner Gesundheitskarte zur Apotheke laufen. Das stärkt in Folge Standorte von Apotheken in Orten, in denen es keine Ärzte mehr gibt - und stärkt damit die Versorgung auf dem Land.

Damit das E-Rezept von allen Menschen akzeptiert wird, auch von jenen, die mit digitalen Anwendungen fremdeln, muss das System funktionieren. Dass es anfänglich hakt - geschenkt. Aber: Technikprobleme müssen schnell und transparent gelöst werden. Vor allem muss mancher Arzt mit seinen Patienten besser kommunizieren. Er muss erklären, wann das Rezept digital abrufbar sein wird und warum erst dann. Und er sollte sich insofern als Dienstleister verstehen, dass er ein Rezept auf Wunsch auch sofort freigibt. Nicht jeder Patient will oder kann am nächsten Tag noch mal den Weg vom Dorf in die Stadt zur Apotheke auf sich nehmen.