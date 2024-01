Aktivisten stören Dreikönigstreffen der Liberalen

Aktivisten haben sich Zugang zur Stuttgarter Oper verschafft und das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen gestört. Sie unterbrachen am Samstag schreiend die Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und entrollten im Opernsaal ein Transparent mit dem Slogan: „Menschen mitnehmen - Klimaschutz geht nur sozial gerecht.“ Die Regierung müsse das Klimageld einführen, so die Forderung der Aktivisten. Lindner unterbrach seine Rede und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland. Er sagte außerdem, wenn die Organisation Attac nun für das Klimageld werbe, sei dies das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP seien.