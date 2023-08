Kreis Heilbronn

Ahnungsloser Busfahrer fährt Mann an und verletzt ihn schwer

Eppingen / Lesedauer: 1 min

Ohne es bemerkt zu haben, soll ein Busfahrer in Eppingen (Kreis Heilbronn) einen Fußgänger angefahren und diesen schwer verletzt haben. Ein 60–Jähriger war wohl kurz nachdem der Bus an einer Haltestelle losgefahren war, gegen das Fahrzeug gelaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 12:26 Von: Deutsche Presse-Agentur