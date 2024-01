Arbeitsmarkt

Agentur: Arbeitslosigkeit im Januar gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist gestiegen. Im Januar waren im Land 268 079 Menschen arbeitslos gemeldet - 16 644 oder 6,6 Prozent mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.