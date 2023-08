Beflügelt von den zuletzt guten Umfragewerten träumt Anton Baron davon, dass seine Partei bei der nächsten Landtagswahl stärkste Kraft wird.

Seit 2016 ist der 35–Jährige für die AfD im Stuttgarter Landtag, seit Januar ist der studierte Wirtschaftsingenieur der Fraktionsvorsitzende. Mit vier Jahren kam er mit seinen Eltern aus Dshambul, dem heutigen Taras in Kasachstan, nach Deutschland. Heute lebt er mit seiner Frau in Öhringen im Hohenlohekreis.

Herr Baron, die AfD liegt in Umfragen in Baden–Württemberg bei 19 Prozent. Aber koalieren will Stand heute niemand mit ihr. Was tun?

Die 19 Prozent geben uns extrem viel Rückenwind. Auch dahingehend, dass wir mit unserer politischen Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Die Klimapolitik kostet sehr viel Geld. Die Bürger trauen allein uns zu, frei entscheiden zu können, welches Auto sie fahren, oder welche Heizung sie einbauen.

Wir sagen ganz klar: Wir wollen stärkste Kraft werden, wir wollen den Ministerpräsidenten stellen, denn der gibt den Kurs vor und hat das letzte Wort. Das zeigt sich an der CDU im Land, der in der Regierung das komplette Profil fehlt. Uns ist egal, wer mit uns eine Koalition eingeht, sofern wir unsere Kernforderungen durchsetzen können.

Mittlerweile hat Friedrich Merz klargestellt: Keine Koalition mit der AfD. Es gibt auch entsprechende Beschlüsse der Landes–CDU. Mit wem wollen Sie denn dann koalieren?

Wir schauen erstmal, was im Osten passiert. Die sogenannte Brandmauer hat dort sehr große Risse bekommen. In Thüringen ist der Ministerpräsident auch schonmal von uns mitgewählt worden.

Was für einen Eklat gesorgt hat, Thomas Kemmerich hat sein Amt sofort wieder abgegeben.

Wir werden so stark sein im Osten, dass niemand eine Regierung ohne uns bilden kann — dann wird es spannend. Wenn die CDU sich von der Linken abhängig machen möchte, wird es der Wähler nicht goutieren.

Ihr Amtsvorgänger Bernd Gögel hat stets das Ziel betont, koalitionsfähig zu werden. Ihr Kollege von der FDP, Hans–Ulrich Rülke, hat uns jüngst gesagt, das geht erst, wenn die Partei nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet wird und sich von Extremisten wie Emil Sänze in Baden–Württemberg und Björn Höcke in Thüringen trennt. Was also tun?

Ich weiß nicht, was da so extremistisch sein soll? In der FDP gibt es doch genauso einen rechten Flügel, zu dem Kemmerich sicher zählt. Wir haben auch einen, da müssen wir uns nicht verstecken. Der Verfassungsschutz wird instrumentalisiert von den institutionalisierten Parteien. Den gibt es sonst in keinem anderen Land.

Wenn der jetzt sagt, ein Drittel unserer Mitglieder gehört zum extremistischen Flügel, dann sind das 9000, die er einfach so einteilt, ohne Belege. Wir glauben, die Behörde verfolgt einen Auftrag. Für uns ist klar, dass Hans–Georg Maaßen als Verfassungsschutzchef abtreten musste, weil er nicht der Regierung nach dem Mund geredet hat.

In einem Buch hat Höcke vom „Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch“ geschrieben - eine klassische rechte Verschwörungserzählung. Wie bewerten Sie derlei Aussagen?

Manches ist zweideutig, mir gefällt auch nicht alles. Im politischen Minenfeld sollte man sich immer eindeutig äußern. Wenn man das mit Bundestagsdebatten von früher vergleicht, finde ich, muss man sowas aushalten.

Er ist einer von vielen, ist Landes– und Fraktionschef in Thüringen. Er hat keine bundespolitische Bedeutung. Die Medien haben sich auf ihn gestürzt. Ich habe ihn schon mehrfach getroffen, habe aber noch nie schrille Töne von ihm gehört.

Können Sie die guten Umfragewerte halten bis zur Landtagswahl 2026?

Es wird immer argumentiert, das seien alles Protestwähler, dabei sind es Wechselwähler aus der Mitte der Gesellschaft. Deshalb ist es unser Ziel, diese Stimmen zu festigen. Es zeigen Umfragen, dass Wähler, die zu uns kommen, zu 70 bis 80 Prozent mit unserem Programm einverstanden sind.

In unserer Fraktionsklausur nach dem Sommer wollen wir unsere Kernthemen schärfen: Migration und Sicherheit, Wohnungsbau, Umwelt– und Naturschutz. Und wir wollen die Standortfaktoren für die Wirtschaft klarer bestimmen.

Was würde die AfD als erste Maßnahme umsetzen, wenn sie regieren würde?

Unser Kernanliegen ist die Migrationskrise und wir haben einen entsprechenden Gesetzesentwurf schon in den Landtag eingebracht. Wir wollen vollständige Grenzkontrollen. Das dreistufige System der Unterbringung von Asylbewerbern wollen wir in ein zweistufiges überführen. Und wir wollen Sach– statt Geldleistungen einführen, weil wir sehen, dass sich sehr viele aus sicheren Ländern zu uns begeben.

Allein in Baden–Württemberg haben wir das eineinhalbfache von Frankreich aufgenommen. Die Verteilung in der EU scheitert an den unterschiedlichen Sozialleistungen der Länder. Und wir wollen Kernkraftwerke wieder zum Laufen bringen, das ist essenziell für unsere Wirtschaft und zudem CO₂–neutral erzeugter Strom.

Russisches Gas war ein Segen für uns, jetzt gibt es sehr hohe Energiekosten. Wir müssen einen Markt mit richtig viel Energie schaffen, damit die Preise massiv runtergehen. Wir sehen die Energiekrise noch kommen, gerade mit Blick auf den Winter.

Was planen Sie beim Wohnungsbau?

Das Eigenheim ist die beste Altersvorsorge. Wir wollen die Grunderwerbssteuer senken und günstigen Wohnraum für alle zur Verfügung stellen. Dafür muss die Landesbauordnung entschlackt werden. Der Dämmwahn muss aufhören.

Und welche Ziele verfolgen Sie beim Umwelt– und Naturschutz?

Die Regelung, zwei Prozent der Landesfläche mit Windrädern und Photovoltaikanlagen zuzupflastern, muss weg. Zuletzt hatten wir die Diskussion um Weizen, darüber, ob unsere Lebensmittelversorgung gesichert ist. Das ist unsere Priorität. PV–Anlagen sollen an den Stellen entstehen, die eh schon versiegelt sind.

Für Windräder dürfen keine Wälder gerodet werden, auch dürfen die Anlagen nicht zu nah an Gemeinden entstehen. Immer mehr erneuerbare Energien ins Netz einzuspeisen ohne Speichermöglichkeiten bringt nichts. Und den Strom aus dem Norden bekommen wir nicht in den Süden, wo die Industrie ist.

Es gibt Tage, da gibt es zu viel Energie durch Erneuerbare, den müssen wir dann für Negativpreise ins Ausland verkaufen. Und es gibt Tage, an denen es zu wenig gibt und wir müssen teuer Strom aus dem Ausland einkaufen. Wir haben uns abhängig gemacht vom russischen Gas, jetzt machen wir uns abhängig von Nachbarstaaten für Strom. Wir brauchen Unabhängigkeit vom Ausland.

Sie sind seit Jahresbeginn Fraktionschef. Ihr Vorgänger Gögel versprach sich davon auch frischen Wind und neue Idee. Was haben Sie seit dem Antritt an neuen Ideen eingebracht?

Wir fahren jetzt Kampagnen, sichtbar etwa durch viele Plakate zu verschiedensten Themen. Eine Energiekampagne richtete sich gegen den Rückbau des Atomkraftwerks Neckarwestheim. Weil wir raus zu den Menschen müssen, haben wir viele Bürgerdialoge veranstaltet. Bei den sozialen Medien konzentrieren wir uns stärker auf Tik Tok, weil das noch nicht so reguliert ist wie andere Dienste.

Die Propagandamedien der anderen Parteien, also die etablierten Medien, verlieren an Einfluss. Und wir sind verstärkt auf Messen präsent. In Villingen–Schwenningen habe ich unheimlich viel Zuspruch erfahren. Die Menschen haben Angst vor sozialem Abstieg. Sie sind unzufrieden mit der Bundesregierung und sorgen sich um Kostenexplosion und Inflation.

Für welche Ausrichtung der AfD stehen Sie persönlich?

Wir sind die einzige konservativ–rechte Partei. Wir decken das rechtskonservative Spektrum ab und haben hier natürlich auch eine Verantwortung, keine Extremisten zu dulden. Wir stehen für Familie, für Eigentum. Weniger Staat ist eins unserer Hauptanliegen, denn der Staat ist übergriffig geworden und will sich überall einmischen. Wir wollen unsere Sozialsysteme vor Menschen schützen, die sich nicht darin eingebracht haben.

Wie stehen Sie zur EU? Darüber gab es ja beim Bundesparteitag an den vergangenen Wochenenden einen Richtungsstreit.

Eine Dreiviertelmehrheit hat für eine Mitgliedschaft in der ID–Fraktion gestimmt. Es waren auch viele Vertreter befreundeter Parteien aus dem Ausland da, die darin vertreten sind — etwa von der FPÖ in Österreich, aus Bulgarien und Rumänien.

Ich glaube, da haben sich viele besonnen. Es geht nicht um den Austritt Deutschlands aus der EU, sondern darum, deren Einfluss zurückzudrängen. Wir wollen unseren Haushalt selbst verwalten, das entgleitet uns immer mehr. Kompetenzen müssen zurück auf die nationale Ebene. Die EU ist ein korruptes Bürokratiemonstrum.

Die Legislaturperiode im Südwesten geht auf die Halbzeit zu. Gibt es in Ihrer Bilanz der Regierungsarbeit auch Positives?

Die Regierung hat sich massiv aufs Klima konzentriert und viel Geld verbraten. Es ist eine rein grüne Politik, die CDU nickt alles ab. Die Bildungspolitik hat versagt, wir brauchen wieder das Leistungsprinzip — ein dreigliedriges Schulsystem, eine verbindliche Grundschulempfehlung und eine flächendeckende Rückkehr zu G9.

Die Infrastruktur ist eine Katastrophe — da muss man einfach nur hören, was Bahnfahrer sagen. Ich würde nicht sagen, dass die Landesregierung an allem schuld ist. Aber es muss dringend mehr in die Bahn–Infrastruktur investiert werden, in die Sanierung von Brücken. Mein Fazit lautet ganz klar: ungenügend.

Und was erwarten Sie konkret für die zweite Halbzeit?

Wir wollen mehr Kompetenz aufbauen, gerade in der Wirtschaft und beim Wohnungsbau. Genau da muss die Landesregierung ansetzen. Dafür braucht es Konzepte: Wie stärken wir unsere Industrie und wie schaffen wir mehr Wohnraum?