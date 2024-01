Unfälle

Ätzende Flüssigkeit aus beschädigter Leitung: Mann verletzt

Münsingen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Bei einem Arbeitsunfall mit ätzender Flüssigkeit ist ein 41-Jähriger am Montag in Münsingen (Landkreis Reutlingen) verletzt worden. Er kam mit Verletzungen zunächst unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.