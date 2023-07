Ärztemangel: Zu viel Bürokratie, zu wenig Freiraum

Wer einen neuen Arzt sucht, kennt das Problem. Wochen, ja Monate können vergehen, bis vor allem Fachärzte einen Termin frei haben. Die Aussichten auf Besserung sind schlecht. In Baden–Württemberg liegt das Durchschnittsalter von Hausärzten bei 56 Jahren, bei Fachärzten mit 54 Jahren nur knapp darunter.

In den kommenden zehn bis 15 Jahren gehen also viele niedergelassene Mediziner in den Ruhestand. Und das, obwohl die Zahl freier Sitze im Südwesten bereits jetzt sehr hoch ist.

Eine Einzelpraxis für immer weniger junge Mediziner attraktiv. Viele sind nicht länger bereit, auf Kosten von Freizeit und Familie selbständig zu arbeiten. Das wirkt sich auch deswegen stark aus, weil mehr Frauen als Männer ein Medizinstudium absolvieren. Viele Niedergelassene beklagen zu viel Bürokratie, zu viel Druck, zu wenig Zeit für Patienten.

Der Reinertrag einer Arztpraxis schwankt je nach Fachrichtung, im Schnitt liegt er bei jährlich 300.000 Euro. Davon sind noch diverse Kosten abzuziehen, etwa Vorsorgeleistungen für Praxisinhaber oder Abzahlungen für die Praxisübernahmen.

Was übrig bleibt, reicht vielen nach mindestens zwölf Jahren Studium und Ausbildung nicht aus, um dafür die geschilderten Einschränkungen im Privatleben in Kauf zu nehmen.

Der Ruf nach mehr Geld liegt nahe. Aber er führt allein nicht weiter. Deutschlands Gesundheitssystem ist bereits heute ein kostenintensives, ohne dadurch bessere Ergebnisse zu liefern. Die Attraktivität eines Jobs bemisst sich außerdem nicht nur am Gehalt — auch daran, wie hart dieses verdient ist.

Wenig attraktiv ist zum Beispiel, sich als Mediziner mit der katastrophalen Technik für den Informationsaustausch im Gesundheitswesen herumzuschlagen oder dem jahrelangen Hin und Her um die elektronische Patientenakte. Gleiches gilt für die Abrechnung mit Versicherungen oder Auflagen der eigenen Interessenverbände.

Gerade diese wirken leider manchmal noch wie aus der Zeit gefallen, versuchen, Pfründe zu sichern, statt neue Modellen eine Chance zu geben. Am Ende geht es um mehr Flexibilität und Abkehr von alten Denkmuster — in der Politik, aber auch bei Medizinerverbänden selbst.