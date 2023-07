Ärzte schlagen Alarm: Personalmangel bedroht Praxen

Mehr als 1000 Arztsitze in Baden–Württemberg sind nicht besetzt. Kein Wunder, sagen Ärztevertreter, schließlich sei eine eigene Praxis längst nicht mehr so attraktiv. Was das für Patienten bedeutet.

Eigentlich ist Lindau eine attraktive Stadt zum Leben und Arbeiten. Direkt am Bodensee, nahe den Alpen, für die ländliche Region eine gute Infrastruktur mit Autobahn–Anschluss und ICE–Halt. Doch selbst hier wirkt sich der Fachkräfte–Mangel aus.

Der Hals–Nasen–Ohrenarzt Thomas Erl fand deshalb keine neuen Mitarbeiterinnen für seine Praxis, behandelte täglich nach eigenen Angaben bis zu 80 Kassenpatienten. Er warf das Handtuch, gab den Kassensitz zurück und nimmt nur noch Privatversicherte auf. Nun klagen umliegende Praxen über Anrufe verzweifelter Patienten.

Im benachbarten Baden–Württemberg kennt man die Probleme des Kollegen im Freistaat. „Zum Glück sind das noch Einzelfälle. Aber wenn es schon in so attraktiven Städten wie Lindau dazu kommt, möchte ich nicht wissen, wie es sich in weniger gut angebundenen Regionen im ländlichen Raum entwickelt“, sagt Sylvia Blankenhorn, Hausärztin in Ehingen und Vorsitzende der Bezirksärztekammer Südwürttemberg.

„Grundsätzlich trifft der Personalmangel bei Medizinischen Fachangestellten auch viele Praxen in Baden–Württemberg und stellt ein Problem dar“, sagt eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung KVBW. Besonders angespannt sei die Lage bei Haus– und Kinderärzten. „Das führt dazu, dass der Druck auf die verbliebenen Praxen wächst. Das kann beispielsweise dazu führen, dass Niedergelassene keine Patienten mehr aufnehmen.“

Privatversicherte haben es leichter

Mitarbeiter der Krankenkasse AOK in Baden–Württemberg hören von Versicherten ebenfalls von ähnlichen Fällen. „Letztlich ist das Problem unter anderem auch dem allgemeinen Fachkräftemangel zuzuschreiben und muss politisch gelöst werden“, sagt ein Sprecher.

Ratsuchende wenden sich oft an den Sozialverband VdK. „Die Problematik ist leider bekannt und in der Tat hat die Unterversorgung mit Ärzten eine Zweiklassenmedizin zur Folge“, sagt Roland Bühler, vom VdK im Südwesten. Privatversicherte bekämen weiter leichter Termine als Kunden der gesetzlichen Krankenkassen.

Kann eine Bürgerversicherung helfen?

Ärzte können Behandlungskosten von Privatversicherten direkt mit diesen abrechnen, die Erstattung der Leistungen durch die jeweiligen Krankenkassen ist großzügiger. Außerdem haben niedergelassene Ärzte Vorgaben dazu, wie viele Behandlungen oder Leistungen sie pro Monat in einer Praxis mit den gesetzlichen Kassen abrechnen können. Auch diese Regel entfällt bei Privatpatienten.

Deswegen fordern der VdK, SPD, Linke und in modifizierter Form auch Grüne eine Bürgerversicherung. Alle Versicherten sollen in das gesetzliche System zahlen. Das sei solidarischer und verhindere Ungleichbehandlung.

Geht es ohne Privatpatienten überhaupt?

Vor allem gut Verdienende sind privat versichert — eine Gruppe, die in der Regel aus verschiedene Gründen gesünder lebt als Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Dieser Effekt belaste die gesetzlichen Krankenkassen, so ein wichtiges Argument der Befürworter einer Versicherung für alle.

Die privaten Versicherungen sehen das anders. Sie argumentieren unter anderem mit Zahlen aus dem Regionalatlas Baden–Württemberg. „Die Private Krankenversicherung trägt insbesondere auch in ländlichen Regionen überproportional zum Fortbestand der Arztpraxen bei“, so das Fazit. Für die Studie hat die PKV untersuchen lassen, wie viele zusätzlichen Einnahmen Praxen durch Privatversicherte haben.

Demnach leisten ihre Kunden einen Beitrag, um den Gesundheitssektor einer Region mitzufinanzieren. „Bundesweit beträgt der PKV–Mehrumsatz über 12 Milliarden Euro pro Jahr, auf Baden–Württemberg entfallen davon 1,64 Milliarden Euro. Dieses Geld kommt vor allem den Ärzten auf dem Land zugute“, resümiert die PKV.

Gebührenordnung wurde seit 1996 nicht angepasst

Ärztevertreterin Blankenhorn hält das Grundproblem ohnehin für anders gelagert. „Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Gesundheitssystem, auch Kassenpatienten werden sehr gut versorgt“, sagt sie. „Es mag einzelne Fälle geben, in denen Privatversicherte bevorzugt werden etwa bei der Terminvergabe. Aber man muss sich eben eben fragen, ob das System insgesamt nicht einfach die falschen finanziellen Anreize setzt.“

Der Fall aus Lindau ist aus Sicht der Ärztevertreterin ein alarmierendes Beispiel für das, was insgesamt schiefläuft. „Es wird immer schwieriger für eine Arztpraxis, das finanziell zu stemmen.“ Die Gebührenordnung für Ärzte besteht seit 1996 und wurde seither nicht angepasst — trotz Inflation und höheren Lohnnebenkosten“, erklärt Blankenhorn.

Verwaltungsaufwand ist ein großes Problem

Gutes Personal sei entscheidend für jede Arztpraxis. „Wir müssen unseren Angestellten für ihre gute Arbeit gute Löhne zahlen können. Aber dazu müssen wir das auch refinanziert bekommen“, so die Medizinerin. Das sei aber derzeit nicht gewährleistet.

Neben den finanziellen Schwierigkeiten sorgen andere Entwicklungen dafür, dass eine eigene Praxis für junge Ärzte nicht mehr so attraktiv ist wie früher. Die hohe Arbeitsbelastung etwa wollen viele nicht mehr schultern — auch, weil sich der Anteil der Verwaltungsarbeit enorm erhöht hat.

Patienten warten im Schnitt 30 Tage auf einen Facharzttermin

„Viele Ärzte und Ärztinnen sind heute nicht bereit, die überbordende Bürokratie in ihrer Freizeit zu erledigen — und das ist absolut nachvollziehbar, da auch sie ein Recht auf Privatleben haben“, sagt Blankenhorn. Die meisten Absolventinnen des Medizinstudiums sind heute Frauen. Sie möchten verlässliche Arbeitszeiten und Zeit für Familie.

Die Folgen all dieser Entwicklungen schlagen sich in Zahlen nieder: Im Jahr 2010 zählte die Kassenärztliche Vereinigung in Baden–Württemberg rund 16.750 Sitze für niedergelassene Ärzte. 172 waren unbesetzt. Im März 2023 waren es demnach 17.596 Sitze insgesamt — rund als 1090 waren davon frei. Ergebnis: Schon Ende 2022 warteten Patienten im Schnitt 30 Tage auf einen Facharzttermin.