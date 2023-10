Ärger im Wald: Müll, Mountainbiker und anderer Konfliktstoff

Ein Wanderparkplatz in einem Wald bei Amtzell. Die Gemeinde gilt als westliches Tor zum württembergischen Teil des Allgäus. Sie wirkt schmuck und aufgeräumt. Vom Wanderparkplatz lässt sich an diesem sonnigen Morgen nach einem ersten prüfenden Blick ebenso Gutes berichten. Prinzipiell gleicht er unzähligen anderen Startpunkten für einen Waldbesuch. Er steht vielleicht sogar besser da. Es ist nämlich kein entsorgter Müll sichtbar, weder alte Reifen noch Komposthaufen, nicht einmal eine weggeworfene rote Sammeltüte für Hundekot. „Das ist nicht immer so“, meint Stefan Kempf, Revierförster von ForstBW, dem Staatsforstbetrieb, der sich um die landeseigenen Wälder im Südwesten kümmert.

Womit ein Teil des Themas angeschnitten wäre. Andere Aspekte erschließen sich nach einem Erkunden der nächsten Waldwege: Spaziergänger promenieren, Jogger laufen beherzt, ein Radler tritt in die Pedale, Pferdemist weist auf Reiter hin. Zu guter Letzt entschwindet ein älteres Paar mit Körben in den Händen im Dickicht, wohl Pilzsammler. Willkommen im rund um die Uhr geöffneten Freizeitpark Wald und bei der Freude, die er bereitet ‐ aber auch den Problemen, die sich auftun: über Kleinkriege zwischen Genusswanderer und Biker bis hin zum illegalen Wegwurf von Abfall. Ein weites Feld ‐ schon von der Ausdehnung her: 1,4 Millionen Hektar, ein Drittel der Landesfläche.

Beliebter Waldbesuch

Studien des Agrarministeriums in Stuttgart würdigen die Bedeutung des Waldes für die Bürger. Demnach kommen immerhin knapp zwei Millionen Baden-Württemberger einmal pro Woche dorthin. Tendenz steigend. „Schon vor der Corona-Pandemie hat die Nutzung der Wälder für Erholung, Freizeit, Sport und Gesundheit deutlich zugenommen“, so das Ministerium. Dass dabei nicht alles glatt läuft, hat es registriert: „Insbesondere in Ballungsräumen und stark frequentierten Wegebereichen an attraktiven Ausflugszielen können sich verschiedene Waldnutzungsinteressen überlagern. Die zunehmende Nutzung des Waldes als Erholungsraum verstärkt dies.“

Hautnah bekommen das jene mit, die an vorderster Front stehen ‐ wie der Revierförster Kempf, dazu seine Kollegin Sibylle Kordeuter, die zusammen für den Staatswald bei Amtzell zuständig sind. „Verschiedene Probleme sind letztlich gleichbleibend auf einem unbefriedigendem Niveau“, meint Kempf.

Ganz gewöhnliche Ärgernisse

Die ebenso zum Parkplatz gekommene Kordeuter nickt. Dabei ist dieser Waldwinkel sicher kein Brennpunkt eines Forstchaotentums. Seine Durchschnittlichkeit zeichnet ihn aus. Was ebenso für den Ärger gilt. Eine erste Alltagsaufregung ist ausgerissenes Indisches Springkraut, zur Beseitigung vielfach auf einen Waldweg geworfen. Wohl von irgendjemandem gut gemeint, um das krebsartige Ausbreiten der zugewanderten Pflanze zu bekämpfen. „Das bringt aber nichts und verschmutzt die Wege stark“, kommentiert Kempf das Entdeckte.

Nur wenige Schritte weiter sieht er das nächste Ärgernis auf dem Weg. „Unschön“, sagt der Förster und visiert zusammengesunkene Pferdeäpfel an. Einerseits sind solch tierische Hinterlassenschaften nichts Ungewöhnliches, wenn sich wie in diesem Fall Reiterhöfe in der Nähe befinden. „Besser wäre aber“, betont Kempf, „wenn die Pferdeäpfel von den Reitern weggeräumt würden.“ Er will in diesem Fall Anwalt anderer Waldbesucher sein: Die würden wohl ungern in den Kot treten.

Verdaute Hinterlassenschaften

Wobei die Angelegenheit mit verdauten Hinterlassenschaften sogar menschlich werden kann. „Wenn jemand ein dringendes Bedürfnis verspürt“, fährt der Revierförster fort. In der Tat: Gerade bei Waldparkplätzen lässt sich das geschmacklose Ergebnis immer wieder besichtigen: braune Bollen, dazu Tempos, benutzt um das Hinterteil abzuwischen. „Warum scharrt der Verursacher nicht einfach Erde drüber?“, fragt sich Kempf.

Nun dürfte es zur menschlichen Erleichterung im Grünen eher ungeplant kommen. Beim ungesetzlichen Müllentsorgen sieht dies definitiv anders aus. Was lässt sich nicht alles finden? Ausrangierte Sofas, Kühlschränke, Fast-Food-Verpackungen, Plastikflaschen, Bauschutt, Kompost et cetera. Eine Schock-Liste.

Der Müll als häufigste Störung des Waldgenusses

„In allen Bevölkerungsbefragungen zum Waldbesuch taucht Müll als ein Thema auf, das die Waldbesuchenden beschäftigt. So wird es zum Beispiel als die häufigste Störung benannt, die man bei Waldbesuchen erlebt habe“, hat Hannes Weinbrenner von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg festgestellt.

Nur um einen Eindruck von der Menge zu vermitteln, soll als Beispiel der Stuttgarter Staatswald genannt werden. Nach vorliegenden Zahlen sammeln Forstbedienstete dort jährlich mehr als 20 Tonnen Müll ein. Grill- oder Spielplätze und ihre Umgebung sind die vorwiegenden Fundplätze. Augenzeugen berichten, dass es nach den Wochenenden regelmäßig wie auf einer Müllkippe aussieht.

Schaden für das Ökosystem

Die Verunstaltung des Waldes ist nur ein Aspekt. Einen weiteren Punkt nennt Ulrich Potell, Geschäftsführer des Landeswaldverbands Baden-Württemberg, dem Zusammenschluss privater Waldbesitzer. „Müll schädigt das Ökosystem Wald, wenn bei der Zersetzung Stoffe frei werden, die den Wald und seine Lebensgemeinschaft negativ beeinflussen“, sagt er. Während Mikroplastik in maritimen Ökosystemen in aller Munde sei, „ist der Wald als artenreiches terrestrisches Ökosystem noch nicht im Fokus der Betrachtungen“.

Zu Mikroplastik gibt es noch einen Aspekt abseits von Müll: Wuchshüllen für Jungbäume zum Schutz vor Wildverbiss, einst aus Kunststoff gefertigt. ForstBW scheint das Problem erkannt zu haben. Dort lautet die Direktive, alte Plastikhüllen einzusammeln. Seit drei Jähren würde nur noch Baumschutz aus verrottbaren Materialien ausgebracht, heißt es.

Der kommunale Bauhof als Mülleinsammler

Ein Fortschritt, denkt man sich. Aber zurück zum Abfall. Generelle Zahlen, ob er in den Wäldern jüngst mehr geworden ist, fehlen. In Erinnerung ist jedoch, dass wilde Müllkippen vor einem halben Jahrhundert noch Gang und Gäbe waren. Erst Initiativen wie „Halte den Wald sauber“ und strengere Kontrollen schufen ein Stück weit Abhilfe. Lässt sich herausfinden, wer der Sünder ist, wird er zur Kasse gebeten. Bevor aber der Arm des Gesetzes im Falle eines Falles zuschlägt, stellt sich die Frage, wer den Müll abtransportiert ‐ speziell wenn sich kein Übeltäter finden lässt.

Bei Wanderparkplätzen rücken meist Mitarbeiter kommunaler Bauhöfe an. „Also bleibt es an uns hängen“, erklärt Manuela Oswald, Bürgermeisterin von Amtzell. Die parteilose Kommunalpolitikerin ist extra am Morgen hinaus in den Wald gekommen, um etwas zum Thema beizutragen. Sie berichtet, dass es nebenbei immer mal wieder von der Gemeinde initiierte Waldputzenden gebe, also ein Aufruf an Freiwillige, Müll aufzulesen. Offenbar mit Erfolg, wie Oswald sagt. Sie sieht darin nicht nur eine Wertschätzung für den Wald, sondern meint: „Er wird auch als ein Stück Heimat begriffen.“

Ein Sehnsuchtsort

Was wohl kaum auf jene Zeitgenossen zutrifft, die den Wald zumüllen. Aber ansonsten ist das spezielle Verhältnis der Deutschen zum Wald durchaus bekannt. Die Epoche der Romantik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts machten ihn zum Sehnsuchtsort, befeuert von Dichtern und Malern. Joseph von Eichendorff schrieb 1810: „O Täler weit, o Höhen, o schöner, grüner Wald, Du meiner Lust und Wehen andächtger Aufenthalt!“

Tatsächlich sollen die Deutschen sogar theoretisch bereit sein, Eintritt für den Wald zu zahlen, legt eine Studie der Forstökonomen Thomas Elsasser und Horst Weller aus dem Jahr 2013 nahe. Die Rede ist von 30 Euro pro Jahr. Ein Schnäppchen im Vergleich zu den Preisen klassischer Freizeitanlagen wie den Europapark im badischen Rust.

Das Problem mit den Regeln

Im Vagen bleibt dabei, was Waldbesucher dafür erwarten würden. Naturerlebnis? Action? Grillstellen? Spielplätze? Oder in erster Linie Wohlempfinden? „Im Sommer spendet der Wald kühlen Schatten und feuchte, sauerstoffreiche Luft, er duftet nach Leben und wirkt allgemein beruhigend auf Körper und Seele“, feiert Johannes Enssle den Forst. Er ist der baden-württembergische Landesvorsitzende der Naturschutzorganisation Nabu. Enssle hält das Paradies für gewahrt, „wenn sich alle an die Regeln halten“.

Womit man wieder beim Wald als Streitobjekt wäre. Da ist als Klassiker das Rentnerpaar, welches erschreckt zur Seite springt, wenn ein Mountain-Biker einen schmalen Pfad herunter prescht. Eigentlich dürfte dies der Sportler im Normalfall nicht. Das baden-württembergische Waldgesetz besagt, das Radfahren auf Wegen unter zwei Metern Breite untersagt ist.

Trails für die Mountain-Biker

Mountain-Biken hat sich jedoch zur Massenbewegung entwickelt. ForstBW will darauf reagieren, in dem reguläre Trails für die Radler eingerichtet werden, betreut von ihren Vereinen. Ein Vorstellung, die auch der bei Amtzell tätige Revierförster Kempf gutheißt: „Es geht darum, Konflikte zu entschärfen und das Mountain-Biking zu kanalisieren.“

Er versteht sich dabei nicht als Hilfsscheriff im Forst und setzt lieber auf „ein Miteinander“. Gleichzeitig erlebt Kempf, wie auch seine Person Teil von Waldstreitigkeiten werden kann: „Vor allem beim Holzeinschlag.“ Ein wiederkehrendes Thema, denn der gepriesene Freizeitpark Wald ist meist auch Wirtschaftsgebiet. Holzfäller rücken mit monsterhaften Maschinen an. Wo sie arbeiten, bleiben für den Moment deutliche Spuren im Boden zurück. Waldenthusiasten werten im Zweifelsfall jeden gefällten Baum als komplettes Abholzen von Flächen.

Der Traum vom Urwald

Eine recht populistische Parole lautet dann: Zurück zum Urwald. Unterstützung gibt es vom Öko-Verband BUND. Er fordert, mindestens zehn Prozent der Waldfläche sich selber zu überlassen. Kempf erläutert dazu, dass auch ForstBW daran arbeite, „zehn Prozent aus der Nutzung zu nehmen“.

Tatsächlich hat der Traum vom Urwald einen gewissen Charme ‐ nur dass es mit Blick auf Freizeitaktivitäten einen Pferdefuß gibt: Ohne das Bewirtschaften des Waldes kein Netz aus Forstwegen. Höchstens ein paar wenige Besucherpfade sind vorstellbar. Der Sehnsuchtsort würde unzugänglich. Konsequent weitergedacht wäre dann an solchen Stellen ein Wanderparkplatz wie bei Amtzell Fehl am Platz. Kurz mit dem Fifi, dem Pferd oder dem Bike eine Runde drehen, hätte sich erledigt.