Änderungen im Bildungsbereich wirken erst nach Jahren

Zugegeben: Es dauert Jahre, bis Änderungen im Bildungsbereich durchschlagen. Wenn sich der krasse Mangel an Lehrkräften beispielsweise leicht abmildert, wie dieses Jahr in Baden–Württemberg, dann sind die Verantwortlichen, die etwa die Zahl der Studienplätze für Grundschullehrer erhöht haben, längst nicht mehr im Amt. Die Schwerfälligkeit dieses Systems mag beklagenswert sein, ändern lässt sich das nicht. Ärgerlich ist vielmehr, dass offensichtlich richtige Schritte zu spät oder zu zaghaft gegangen werden.

Bestes Beispiel liefert Südwest–Kultusministerin Theresa Schopper zum neuen Schuljahr. Sie führt ein Datenblatt ein, auf dem jede Schule alle relevanten Informationen speichert: Etwa wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in jeder Klasse sind, wie gut die Lehrerversorgung ist, wieviel Unterricht ausfällt und wie gut jede Klasse bei Vergleichstests abschneidet. Klingt sehr technisch, ist aber die Grundlage für eine individuelle Förderung jedes Kindes und dafür, Qualitätsprobleme anhand von Daten auf ihre Ursachen zurückführen zu können — und zu beheben. Das sagt Schopper selbst.

Tragisch daran ist, dass Bildungswissenschaftler genau das schon seit vielen Jahren anmahnen. Dass andere Bundesländer, die in Vergleichstests besser abschneiden als der Südwesten, längst mit solchen Daten arbeiten. Und dass Schoppers Vorgängerin Susanne Eisenmann die Schulverwaltung umgekrempelt und zwei neue Bildungsinstitute geschaffen hat — unter anderem genau zu diesem Zweck. Vor vier Jahren, wohlgemerkt.

Nun heißt es: Wieder Jahre warten, bis sich diese Revolution an den Schulen auswirkt. Bleibt zu hoffen, dass in Zeiten weiter grassierenden Lehrkräftemangels und steigender Schülerzahlen — auch, aber nicht nur wegen Zuwanderung — auf die erhobenen Daten Taten folgen. Damit Baden–Württemberg in Bildungsvergleichen wieder brillieren kann, brauchen die Schulen mehr Ressourcen. Anfänge wie eine Stärkung der Schulleitungen sind gemacht. Um das Land auch in Zukunft stark zu halten, darf auf keinen Fall an der Bildung der Leistungsträger von morgen gespart werden.