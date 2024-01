Adler Mannheim sechs Wochen ohne Eishockey-Profi Proske

Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund sechs Wochen auf Eishockey-Profi Yannick Proske verzichten. Der Angreifer habe sich am Sonntag bei der 2:3-Heimniederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Düsseldorfer EG eine Muskelverletzung zugezogen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Daher wird der 20-Jährige in der bis 8. März laufenden Hauptrunde wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Proske kam Mitte Oktober von den Iserlohn Roosters nach Mannheim. Er erzielte in bislang 31 Spielen drei Tore und lieferte sieben Vorlagen zu Treffern.