Adler Mannheim scheiden aus Champions League aus

Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale der Champions League verpasst. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlor das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag gegen Rapperswil-Jona mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). In der ersten Begegnung unterlagen die Mannheimer vor einer Woche in der Schweiz mit 1:4.

Die Gäste aus dem Schweizer Kanton St. Gallen gingen gleich nach zwei Minuten durch Gian-Marco Wetter in Führung. Nach dem 0:2 durch Jordan Schroeder (31.) war das Achtelfinale entschieden. Der Mannschaft von Trainer Johan Lundskog gelang im dritten Drittel durch Matthias Plachta zumindest noch der 1:2-Anschlusstreffer (45.). Nico Dünner erhöhte kurz vor Schluss auf 1:3 (59.).