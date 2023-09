Eishockey

Adler Mannheim gewinnt DEL-Topspiel in Köln mit 4:3

Köln / Lesedauer: 1 min

Trainer der Adler Mannheim Johan Lundskog spricht auf einer Pressekonferenz. (Foto: Daniel Bamberger/Daniel Bamberger/dpa )

Die Adler Mannheim haben das Traditions-Duell mit den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Im Topspiel siegte der achtfache Champion am Samstagabend in Köln mit 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) und ist vor den Haien neuer Tabellenführer.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 21:42 Von: Deutsche Presse-Agentur