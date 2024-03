Das Lachen ist von Weitem zu hören. Ein Scharren, es klappert - dann schießt Lukas* mit seinem Schlitten über die schmale Piste. Ein Stück auf dem Rasen, eine enge Kurve, dann mit Schneeresten bedeckte Treppen hinunter. Kaum ist er unten angekommen, springt der Elfjährige auf und stürmt zurück zum Start. Sein Bruder kommt zögerlich dazu. Simon*, 13, schüttelt unwohl die Hände, beäugt die provisorische Schlittenbahn und verzieht das Gesicht. „Aus dem Weg, Simon“, schreit Lukas.

Zwei Brüder, die sich schon auf den ersten Blick kaum ähneln. Lukas, blitzende blaue Augen, immer ein breites Lächeln im Gesicht, immer in Bewegung. Simon, hochgewachsen und ernst, den Blick meist abgewendet, das Kinn gesenkt. Wie groß die Unterschiede zwischen den Kindern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wirklich sind, zeigt sich an den Diagnosen.

Geschwister mit unterschiedlichen Krankheiten

ADHS der eine, eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) mit Asperger-Syndrom der andere. Extrovertiert gegen introvertiert, kreatives Chaos gegen geordnete Routine. Die Brüder können nicht zusammen im Auto mitfahren, keine gemeinsamen Urlaube verbringen, kaum nebeneinander am Tisch sitzen. Und die Familie? Der ging die Kraft aus.

Dass beides unter Geschwistern auftritt, sei nicht ungewöhnlich, sagt Tomasz Antoni Jarczok, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der KJF Klinik Josefinum in Augsburg. Er erklärt: ADHS ist eine Störung der Aufmerksamkeit, eingehend mit motorischer Unruhe und impulsivem Verhalten. Während sich das manchmal im Erwachsenenalter wieder legt, bleibt Autismus in der Regel ein Leben lang. Die Ausprägungen sind breit gefächert, meistens sind Betroffene auffällig im sozialen Umgang. Dazu kommt oft eine intensive Beschäftigung mit den gleichen Dingen.

Brüder ohne gemeinsame Interessen

In den vergangenen Jahren hat sich in der Forschung viel getan, und die Erkenntnisse überraschen. So grundverschieden sie sich auswirken - mittlerweile werden ADHS und Autismus zur gleichen Krankheitsgruppe der neuronalen Entwicklungsstörungen gezählt. „Beiden Störungen liegen komplexe Gehirnprozesse zugrunde“, sagt der Chefarzt. „Ein Teil überlappt sich, auf molekularer und genetischer Ebene.“

Oft treten Häufungen in Familien oder sogar bei einzelnen Personen auf - hat jemand Autismus, dann auch mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit ADHS. Das bedeutet aber nicht, dass Betroffene beider Diagnosen im sozialen Umgang harmonieren.

Sie haben nicht im geringsten Verständnis füreinander. Vater Christian

Die Brüder haben keine gemeinsamen Interessen. Wenn sie zusammen sind, krachen zwei Welten aufeinander, und die Situation eskaliert: Lukas triezt Simon, wo er kann. Simon zeigt offen, wie wenig er vom anderen hält. Ohne Konflikt geht es nicht. „Sie haben nicht im geringsten Verständnis füreinander“, sagt Vater Christian.

Als die Kinder ins Haus kommen, zieht Simon seine Jacke aus und will sie an die Kindergarderobe hängen. Der 13-Jährige hält inne. „Alle Haken sind belegt, ich weiß nicht, wohin“, sagt er förmlich. Mutter Marion nimmt sie ihm ab und hängt sie über einen Mantel. „Einfach drüber“, sagt sie. Einfach ist das für Simon nicht. Er bewegt sich in einer Welt aus Regeln und Vorgaben, genießt kaum etwas so sehr wie Ordnung - und wenn die Kleiderhaken belegt sind, dann ist das für ihn ein Problem.

Jetzt kommt auch noch die Pubertät

Lukas streift seine Stiefel ab und wirft seine Jacke über einen Haken, wo sie prompt abrutscht und zu Boden fällt. Er stürmt davon. Die beiden so unterschiedlichen Kinder zu erziehen, ihnen ihre Freiräume ermöglichen und gleichzeitig aber auch ein Familienleben zu gestalten: Diese Aufgabe fordert ihre Eltern jeden Tag. Jetzt noch mehr, da sich die Pubertät ankündigt. Es ist anspruchsvoll, ja. Aber kein Vergleich zu früher. Simon verschwindet sofort in sein Zimmer, Lukas schafft es kurz, am Tisch sitzen zu bleiben.

Dann rutscht er vom Stuhl, krabbelt über den Boden und hat auf einmal Würfel in der Hand, die er alle einzeln über die Dielen rotieren lässt. Mit Grauen erinnert sich Marion an die Zeit vor der ADHS-Diagnose, vor der Therapie und den Medikamenten. Die Coronapandemie war ein Tiefpunkt für die Familie. Simon verlor seine so wichtigen Routinen, Lukas wurde eingeschult. Von Anfang an tat er sich mit dem Lernstoff schwer, dann kamen die Lockdowns. „Ich dachte mir, wir schaffen das. Nur genug lernen, dranbleiben“, erinnert sich seine Mutter. Doch das klappte nicht.

Erziehungsberatungsstelle als Hilfe

Dann die zweite Klasse. Jeden Tag lernen. Kämpfe, Schreie, Beleidigungen. „Die Zeit hat die Beziehung zu meinem Kind regelrecht zerhäckselt“, erinnert sich die Mutter. Bis es nicht mehr ging. Der Wendepunkt kam, als ihr jüngerer Sohn Suizidgedanken entwickelte. „Er hat immer wieder gefragt, warum er so ist.“ Durch einen Zeitungsbericht wurde Marion auf eine Erziehungsberatungsstelle in Kissing aufmerksam und meldete sich.

Dieser erste Kontakt veränderte alles für die Familie. Viele Empfehlungen, ein mobiler sonderpädagogischer Dienst, ein Kinderpsychiater. Schnell stand fest: Lukas hat ADHS. Mit stark ausgeprägter Impulsivität, er handelt oft, ohne zu denken, ist ständig auf der Suche nach Reizen, kann sich kaum regulieren.

ADHS wird bei immer mehr Menschen diagnostiziert. (Foto: Julian Stratenschulte )

So weitreichend die Diagnose auch ist, der Familie brachte sie Klarheit. Vieles wurde leichter. Lukas wechselte auf eine Förderschule und bekommt Medikamente, die ihm gut über den Tag helfen. Simon kommentierte damals trocken: „Jetzt hat Lukas auch endlich seine Diagnose.“

Er selbst bekam seine mit sechs Jahren. Simon hielt damals schon kaum Blickkontakt, blieb am liebsten für sich allein und schien kaum etwas mitzubekommen. Bei einem IQ-Test schnitt er grottenschlecht ab, wie Vater Christian erzählt. Alle rieten, ihn auf eine Förderschule zu schicken. „Später fanden wir heraus, dass dieser Test für Autisten ungeeignet ist.“

Asperberg-Syndrom und ADHS im Alltag

Bei Simon wurde eine ASS diagnostiziert, mit Asperger-Syndrom. Wie man es aus Filmen oder Serien kennt, hat auch der 13-Jährige besondere Fähigkeiten. „Es hat ganz oft den Anschein, als würde er nicht zuhören“, sagt seine Mutter. Aber Simon ist auditiv begabt: „Er kann Dinge, die er einmal gehört hat, auswendig wiedergeben, im genauen Wortlaut.“

Coolness liegt ihm nicht, Simon hat kein Interesse an Tiktok, angesagter Musik, Kleidung, Serien. Er besucht eine Realschule und hat gute Noten. Vermutlich wäre er auch auf einem Gymnasium erfolgreich, doch die Schule zu wechseln, kommt für ihn nicht infrage. Am liebsten würde er dort für immer bleiben - jeder Gedanke an danach macht ihm Angst. Anders ist das bei Lukas, er hat Hunderte Berufswünsche: Kassierer, Gabelstapelfahrer, Eisverkäufer.

Ich dachte, das Leben kann nicht weitergehen. Mutter Marion

So sehr die Diagnosen ihr Leben letztlich zum Besseren verändert haben: Bei beiden Kindern sträubten sich ihre Eltern zuerst dagegen. „Ich dachte, das Leben kann nicht weitergehen“, sagt Marion. Die 46-Jährige trafen sie besonders hart. Denn mit beiden Störungen war sie bestens vertraut. Mehr noch: Sie hatte als Krankenschwester auf einer psychiatrischen Station jahrelang betroffene Kinder und Jugendliche begleitet. Zwar erinnert sie sich an zahlreiche Verdachtsmomente. „Aber bei meinen eigenen Kindern? Sie sind mein blinder Fleck.“

Für die Mutter fühlte sich diese Tatsache wie persönliches Versagen an. Sie ging ihre beiden Schwangerschaften akribisch durch. War es der Induktionsherd? Mit Schadstoff belastete Erdbeeren, Medikamente? „Haben meine Kinder Schwierigkeiten, weil ich etwas falsch gemacht habe?“, fragt sie sich auch heute noch. Auch ihre Familiengeschichte nahmen die Eltern genauer unter die Lupe. Diagnostiziert war bei keinem Familienmitglied etwas.

Immer mehr Patienten mit diesen Diagnosen

Das Josefinum in Augsburg hat eine große Autismus-Ambulanz und kooperiert zudem mit dem Universitätsklinikum Frankfurt bei der Frühförderung von Kindern mit ASS. Jährlich werden in Augsburg etwa 1300 mit ADHS und 1100 Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen behandelt.

Tendenz? Insgesamt steigend. Dem Augsburger Chefarzt Jarczok sind zwei Dinge besonders wichtig: „Einerseits sollen Betroffene wissen, dass es Hilfsangebote gibt.“ Andererseits weist er darauf hin, dass beide Diagnosen nicht nur Nachteile mit sich brächten und Betroffene ein zufriedenes Leben führen könnten. Gerade dann, wenn das soziale Umfeld mit der Störung umzugehen weiß.

Eltern wollen Betroffenen Rat geben

Vergangenes Jahr war die Familie zum ersten Mal im Urlaub. Zuerst fuhr die Mutter mit dem einen, dann mit dem anderen Sohn ins Allgäu. Und während der eine zu Hause seine Ruhe bekommt, wird der andere gefordert. „Haben wir uns das Familienleben anders vorgestellt? Definitiv ja“, sagt Marion.

Die Eltern wollen Betroffenen den Rat geben, sich Hilfe zu suchen, ebenso den Kontakt zu anderen. „Wir sind damit nicht allein, das tröstet uns.“ Es helfe ihnen auch, sich auf die schönen Momente zu konzentrieren. Etwa, wie sehr Lukas seinen Bruder im getrennten Urlaub vermisste. Oder wie Simon das Hallosagen lernte - nämlich von seinem Bruder, der bei jeder Gelegenheit fröhlich die Nachbarn aus dem Fenster grüßte. „Es ist schön bei uns. Nur etwas anders.“

*Zum Schutz der Kinder wurden die Namen von der Redaktion geändert.