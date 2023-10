Die deutschen Fußballerinnen müssen im Nations-League-Spiel am Dienstag auf Island (20.00 Uhr/Livestream auf zdf.de) ohne Abwehrchefin Marina Hegering auskommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mitteilte, plagen die 33 Jahre alte Wolfsburgerin Achillessehnenprobleme. Die Auswärtsreise ab Sonntag wird Hegering gar nicht erst antreten. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte am Tag nach dem 5:1 gegen Wales in Sinsheim Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) nach.