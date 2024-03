Die Sonne scheint über dem Linbachtal. Steile grüne Weiden, Wald, ein paar Gehöfte. 250 Kühe und deren Kälber leben im Tal, doppelt so viele wie Menschen. Weidetiere garantieren hier Einkommen und Existenz. Ohne sie wäre die Landschaft eine andere, der typische Wechsel zwischen Weide und Wald, er wäre dahin. Seit rund einem Jahr leben in der Region Wölfe.

Im Märchen wäre die Sache einfach: Böser Räuber bedroht intakte Idylle. Doch wie kompliziert die Wirklichkeit ist, weiß kaum jemand besser als Martina Braun. Die 63-jährige ist Landwirtin und Grünen-Landtagsabgeordnete. Seit Jahren muss sie den Spagat schaffen zwischen den Viehzüchtern und vielen anderen in ihrem Wahlkreis, die den Wolf als Eindringling und Bedrohung empfinden. Und Parteifreunden, Naturschützern und Kernwählern, die es für ethisch fragwürdig halten, eine streng geschützte Art zu bejagen.

Für viele im Wahlkreis bin ich die Politikerin, die in Stuttgart Entscheidungen zum Umgang mit dem Wolf zumindest mitträgt. Andererseits sind wir als Grüne in der Regierung für die viele jungen Grünen in der Partei meiner Wahrnehmung nach eine Enttäuschung, weil wir denen zu pragmatisch sind. Martina Braun

Druck aus der Partei und von außen

Braun gehört zu jenen Grünen-Politikern, die nicht erst seit den aus dem Ruder gelaufenen Protesten gegen ihre Partei beim politischen Aschermittwoch in Biberach oft von zwei Seiten in der Kritik stehen. Sie werden von außen als Teil „der Grünen“ wahrgenommen, die dem Klischee nach kein Verständnis für Bauern haben und mit vermeintlich überzogenen Forderungen bei Natur- und Klimaschutz Existenzen vernichten.

Parteiintern stößt ihr Plädoyer für Augenmaß und Verständnis in der Agrarpolitik dagegen vielen als überkommen oder gar populistisch auf. Dass mit Braun eine Landwirtin, die Fleisch nicht nur isst, sondern Tiere zum Schlachten bringt, seit 2021 Tierschutz-Sprecherin ihrer Fraktion ist, sorgte in der Partei und dieser nahestehenden Verbänden durchaus für Verwunderung.

Die Kluft zwischen Grünen und Bauern wächst

Grünen-Übervater Winfried Kretschmann vertritt beim Wolf im Speziellen und der Agrarpolitik im Allgemeinen einen pragmatischen, sprich für grüne Verhältnisse eher konservativen Kurs. Auch deswegen standen die Weichen im Südwesten in den vergangenen Jahren zwischen Bauern und Grünen eher auf Annäherung als auf Entfremdung. Naturschützer und Landwirte erreichten einen für beide Seiten harten Kompromiss zur Pestizid-Reduktion. Doch nun tut sich die Kluft stärker auf als zuvor. Fehlender Sachverstand, handwerkliche Fehler und zu viel grüne Ideologie im Bund, sagen parteiinterne Kritiker. Konsequente Politik zugunsten von Natur und Klima, sagen andere.

Zurück in den Schwarzwald. Brauns Mann hat den Hof von seinen Eltern übernommen, auf Bio umgestellt, sie waren die ersten im Tal. Mittlerweile hat Brauns ältester Sohn den Hof übernommen, Brauns Mann hilft mit, sie selbst, wenn der Politikbetrieb ihr Zeit lässt. Lange hat sie sich noch um die Schafzucht gekümmert. Doch die lohnt sich nicht mehr, sagt Braun. Unter anderem, weil der Wolf zurück ist im Südschwarzwald. Seit Frühjahr 2023 leben im Südschwarzwald drei Wölfe, durch den Nordschwarzwald streifen zwei.

Südwesten bereitet sich früh auf Wolf vor

Baden-Württemberg hat zu jenen Bundesländern gehört, die sich sehr früh mit dem Thema beschäftigten - als im Südwesten noch gar kein Wolf lebte. Das loben auch die Agrarverbände im Grundsatz. Im Unterschied zu Naturschützern allerdings halten sie es für zwingend notwendig, die Jagd auf Wölfe zu erleichtern. Den Weg dahin könnte ein Vorstoß der EU-Kommission ebnen. Diese will den Schutzstatus des Wolfes international absenken lassen. Dem müssten aber die anderen Staaten weltweit zustimmen, die entsprechende Abkommen mit unterzeichnet haben. Das kann noch dauern.

Martina Braun im Stall ihres Hofes im Linbachtal. (Foto: Katja Korf )

Familie Braun hat Herdenschutzzäune errichtet, auch für die Schafe. Doch mehrfach fand Braun Tiere, die sich im Zaun erhängt hatten. Solche Bilder schocke jeden Landwirt, sagt sie. Ebenso wie der Anblick, der sich Viehhaltern nach einer Wolfsattacke auf ihre Herden bietet. Das und der zusätzliche Arbeitsaufwand zum Schutz vor Wölfen habe die Familie dazu bewogen, die Schafzucht aufzugeben.

Schutz vor Wolf ist teuer und aufwändig

Die Hänge des Linbachtals sind, typisch für den Schwarzwald, steil. 15 Kilometer lang wären die Zäune, würde jede Weide eingezäunt, auf der die sechs Herden unterwegs sind. Die Tiere wechseln die Weiden mehrmals im Jahr. All das heißt: Schwere Drahtrollen die Hänge hinauf transportieren, im Winter muss alles wieder abgebaut werden. Bei ausgewachsenen Tieren schreibt das Land nicht unbedingt Zäune vor, es reicht eine „geschlossene Herdenführung“ mit wehrhaften Leittieren. Aus Sicht der Landwirte ist das gut und recht, aber in der Praxis eben aufwendig. Wo Schutzzäune stehen, müssen diese unter Strom stehen.

Das Geld für die Zäune und die Hilfe beim Aufstellen fehlt dem Land dann an anderer Stelle, etwa, um Landschaftspflege durch Landwirte durch die Landschaftspflegerichtlinie zu unterstützen. Das finde ich problematisch. Martina Braun

Sobald Pflanzen von unten an die erste Litze wachsen, ist der Kreislauf unterbrochen. Also müssen die Zäune regelmäßig frei gemäht werden. Das Land zahlt das Material und bezuschusst auch Arbeitskosten für den entstehenden Mehraufwand. Doch Helfer zu finden, ist schwierig. Braun stört noch etwas anderes: „Das Geld für die Zäune und die Hilfe beim Aufstellen fehlt dem Land dann an anderer Stelle, etwa, um Landschaftspflege durch Landwirte durch die Landschaftspflegerichtlinie zu unterstützen. Das finde ich problematisch.“ Insgesamt hat Baden-Württemberg bislang 12,6 Millionen Euro ausgeben für den Herdenschutz.

Martina Braun zeigt einen Wolfschutz-Zaun. Sobald von unten Gras an die Litzen wächst, müssen die Landwirte diese freischneiden - sonst fließt kein Strom. (Foto: Katja Korf )

Ein weiterer Punkt, der wirtschaftliches Arbeiten erschwert. Die Zäune brauchen die richtige Höhe. Auch angrenzende Bäche oder Tümpel müssen eingezäunt sein, Felsen oder Bäume dürfen keine Einstiegshilfe für den Beutegreifer bieten. Brauns Fazit lautet daher: „An den Steillagen hier sind Rinder kaum wolfssicher zu schützen.“

Die Vorgaben des Landes sind klar. Eine Herde gilt offiziell nur als geschützt, wenn alle Auflagen erfüllt sind. Landwirte loben, bei der Bewilligung von Schadensersatz zeigten sich die Behörden oft kulant. Anders dagegen, wenn es um den Schutz des Wolfes geht. Nur, wenn ein Tier sich auffällig Menschen gegenüber verhält oder einen aus Behördensicht sicheren Zaun überwindet, gilt er als Problemfall. Überwindet er zweimal Schutzmaßnahmen, darf er erlegt werden, verspricht Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Zwar starben landesweit bislang 177 Tiere nach Wolfsangriffen. Aber erst ein Fall kann, Stand jetzt, zum Abschuss führen: Nur der Wolf im Nordschwarzwald riss Tiere trotz offiziell ausreichender Schutzmaßnahmen.

EU will Schutzstatus des Wolfs lockern

Allerdings gibt es durchaus eine Debatte um die Auslegung der entsprechenden Regeln. Mittlerweile gibt es aber selbst bei den Grünen im Südwesten vereinzelte Stimmen, man müsse gerade angesichts der Verunsicherung vieler Landwirte durch Bürokratie und EU-Regeln ein Zeichen setzen - und auch mal einen Wolf erlegen, wenn die Rechtslage nicht klar sei.

In Brauns eigener Partei beurteilen Naturschutzpolitiker die Bedrohung durch Wölfe gänzlich anders als die Schwarzwälderin. Einer von ihnen ist Markus Rösler. Seit Jahren beobachtet er die Rückehr der Wölfe nach Deutschland. Für ihn ist klar: „Wir als Menschen haben nicht das Recht, eine Art einfach auszurotten. Das hat mit der Wahrung der Schöpfung zu tun.“ Natürlich würden Wölfe künftig auch auf Menschen stoßen, gerade in einer Tourismusregion wie dem Schwarzwald.

„Es ist durchaus möglich, dass man auf einem Wanderweg und sogar bis in Großstadtnähe, wie bei uns bei Stuttgart schon 2018, einen Wolf sieht. Gerade Jungtiere sind sehr neugierig. Ängste um Waldkindergärten oder um Spaziergänge im Wald sind aber unberechtigt.“ Wenn es eine Gefahr gebe, werde ja schnell gehandelt, betont Rößler. „In Deutschland wurden bereits 16 Wölfe amtlich abgeschossen. Und auch für Baden-Württemberg ist klar: Spätestens wenn ein Wolf zum zweiten Mal qualifizierten Herdenschutz überwindet, ist der Abschuss umgehend zu genehmigen und durchzuführen.“

Wie viel Natur verträgt eine besiedelte Landschaft?

Letztlich geht es um eine Grundsatzfrage: Wie viel Natur verträgt eine besiedelte und bewirtschafte Landschaft? Johannes Enssle, Landeschef des Naturschutzbundes Nabu sagt: „Wir brauchen die Landwirte und die Weidetierhalter in unserer Kulturlandschaft. Wir brauchen aber auch den Wolf. Deshalb ist ein pragmatischer Umgang wichtig, der die Wölfe nicht ausrottet, aber eben auch nicht alles zulässt.“

Eine Koexistenz sei möglich. „Wir schreiben Menschen in Afrika und Asien vor, Tiger und Elefanten zu schützen. Wenn dort die Ernte zerstört wird, stehen viele Kleinbauern buchstäblich vor dem Nichts. Es ist doch Heuchelei, wenn wir nun so tun, als könnte unsere Gesellschaft solche Konflikte nicht aushalten. Man könnte auch fragen: Wozu braucht es Amseln oder Ameisen? Letztlich geht es hier um eine ethische Frage.“

Stellvertretend für die andere Seite der Debatte steht Raimund Haser, naturschutzpolitischer Sprecher der CDU im Stuttgarter Landtag. „Wir schützen derzeit einzelne Tierarten, die ihren Erhaltungszustand längst erreicht haben. Es ist doch eine grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll ist, solchen Arten wie etwa dem Kormoran, dem Biber oder dem Wolf weiterhin eine Sonderrolle in einer Kulturlandschaft einzuräumen. Oder ob man nicht im Falle stabiler Populationen Lebensräume ganzheitlich schützt, also alle Arten gleichermaßen im Bestand kontrolliert und reguliert.“ Regulieren heißt: im Zweifel auch erlegen.

Wenn der Wolf zur Familiensache wird

Viele Bürger in Baden-Württemberg bekundeten bei einer Umfrage der regionalen Tageszeitungen relativ wenig Interesse an der Debatte - weil sie sie noch nicht direkt betrifft. Für Martina Braun ist der Konflikt viel näher. Am Kaffeetisch vor dem Drei-Generationen-Hof sagt Brauns Sohn Stefan:

„Regionen mit Weidetierhaltung wie das Allgäu und der Schwarzwald sind einfach nichts für den Wolf. Wir nehmen es in Deutschland viel zu bürokratisch genau. Wenn Sie vier-, fünfmal gerissene Tiere auf der Weide finden, wollen Sie einfach nicht mehr“. Braun sagt nichts dazu. Sie will die Tiere nicht ausrotten, aber doch einen erleichterten Abschuss. Die Wolfs-Debatte, sie ist für bei den Brauns auch eine Familienangelegenheit.