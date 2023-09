Abschießen oder nicht? Der Streit um den Wolf im Südwesten spitzt sich zu

Der Wolf geht um — und bereitet Behörden und Landwirten Kopfzerbrechen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (beide Grüne) haben Erleichterungen beim Abschuss der Tiere angeregt, auch die EU–Kommission will den strengen Artenschutz überdenken.

Das könnte den Umgang mit dem Wolf auch im Südwesten verändern. Während Weidetierhalter den Vorstoß loben, gibt es Kritik von Naturschützern.

„Es muss künftig leichter möglich sein, einzelne Wölfe und auch ganze Rudel zu entnehmen, die Herdenschutzmaßnahmen überwinden und Tiere töten“, sagte Özdemir am Montag — und unterstützte damit einen Vorschlag seiner Parteikollegin Lemke.

Zuletzt häuften sich die Meldungen von Rissen und Sichtungen. Lukas Schaudel vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband

Sie möchten den Ländern eine vereinfachte Handhabung von Problemwölfen ermöglichen. „Mein Ziel ist klar: Abschüsse von Wölfen nach Rissen müssen schneller und unbürokratischer möglich sein“, unterstrich Lemke in der Tageszeitung „Die Welt“. Ende September will sie konkrete Vorschläge vorlegen.

Weidetierhalter hoffen auf klare Verhältnisse

Bei Weidetierhaltern im Südwesten weckt die Ankündigung leise Hoffnung: „Grundsätzlich begrüßen wir den Vorstoß“, sagt Lukas Schaudel vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV). „Bleibt zu hoffen, dass er auch umgesetzt wird, daran haperte es zuletzt immer wieder.“

Besonders im Südschwarzwald begann der Wolf zuletzt, sich heimisch zu fühlen. Seit Juni gibt es ein Rudel, vor einem Monat wurde erstmals ein Wolfswelpe von einer Wildkamera eingefangen. „Zuletzt häuften sich die Meldungen von Rissen und Sichtungen“, sagt Schaudel.

Tatsächlich tötete ein Wolf Ende August in Todtnau am Feldberg Schafe. Im Mai und Juni starben Tiere bei Freudenstadt durch Wolfsbisse. Auch in Oberschwaben, im Allgäu oder auf der Schwäbischen Alb gab es Sichtungen. „Nicht nur die Risse an sich richten Schaden an“, sagt Schaudel. „Es reicht schon, wenn ein Wolf an einer Herde vorbeistreunt und diese in Panik versetzt.“

Bei trächtigen Kühen könne der Stress zu Not– oder Totgeburten führen. Für Schaudel bedroht der Wolf auch „Naturräume, die erst durch Beweidung entstanden sind und über eine einzigartige Flora und Fauna verfügen“. Er fürchtet um die Zukunft der Weidehaltung.

Bauernverband demonstriert in Brüssel

Der Deutsche Bauernverband (DBV) will in dieser Woche in Brüssel für ein härteres Vorgehen der Politik demonstrieren. Die EU–Kommission denkt derweil laut über eine Neubewertung des strengen Schutzstatus’ nach.

Dafür sollen Gemeinden, Wissenschaftler und andere bis zum 22. September Daten über Populationen und mögliche Gefahren nach Brüssel melden. Die Konzentration von Wolfsrudeln sei zu einer echten Gefahr für Nutztiere und potenziell auch für Menschen geworden, erklärte EU–Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

Aktuell gibt es nur eine Handvoll sesshafte Wölfe und seit diesem Jahr das erste Wolfsrudel mit Nachwuchs. Zugleich wurde viel getan, um Weidetierhalterinnen und -halter beim Herdenschutz zu unterstützen. Nabu in Baden–Württemberg

Norbert Lins, Vorsitzender des Agrarausschusses im EU–Parlament, betonte in einer gemeinsamen Erklärung von Agrarpolitikern der Union eine „große Bedrohung für ländliche Gebiete“. Der Ravensburger hatte immer wieder ein strengeres Wolfsmanagement eingefordert. Peter Lutz, Kreis– und Bezirksjägermeister in Ravensburg erhofft sich eine Änderung der Einstufung des Wolfes im EU–Recht. Solange der Wolf noch als „streng geschützt“ und nicht als „bedingt geschützt“ gelte, stehe zu befürchten, dass auch die Vorstöße von Lemke und Özdemir ins Leere liefen.

Seit 1992 schützt die Fauna–Flora–Habitat–Richtline (FFH) in der EU den Wolf. „Der Verdacht liegt nahe, dass die Verantwortung nur an die Länder geschoben wird, denen aber die Hände weiter gebunden sind“, sagt Lutz.

Umweltschützer beharren auf vorhandenen Ausnahmeregelungen

Auf Ablehnung stoßen solche Vorschläge bei Naturschützern. „Die Erfahrungen aus anderen EU–Ländern zeigen klar, dass sich Risse mit dem Gewehr nicht nachhaltig reduzieren lassen“, sagte Wolfsexperte Uwe Friedel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Demnach sei in Frankreich trotz Abschuss von mehr als 160 Wölfen 2022 — einer Quote von 19 Prozent — die Gesamtzahl der Risse kaum zurückgegangen.

Frankreich nutzt Ausnahmeregelungen der FFH–Richtlinie seit 2018 deutlich konsequenter als andere Länder. Bei erheblichen Schäden in der Weidehaltung darf gemäß jeweils festgelegter Jahresquote geschossen werden. Der Nabu in Baden–Württemberg hält Abschüsse im Südwesten laut einer Sprecherin für „nicht zielführend“ und erteilt strengeren Regeln eine Absage.

„Aktuell gibt es nur eine Handvoll sesshafte Wölfe und seit diesem Jahr das erste Wolfsrudel mit Nachwuchs. Zugleich wurde viel getan, um Weidetierhalterinnen und -halter beim Herdenschutz zu unterstützen.“ Man sei sich der Herausforderungen durch die Ansiedlung bewusst, heißt es. „Deshalb brauchen die Betriebe weiterhin finanzielle und fachliche Unterstützung“, sagt die Sprecherin.

Zurückhaltung im Südwest–Umweltministerium

Bislang vage ist die Haltung des ebenfalls grün geführten Umweltministeriums in Baden–Württemberg. Ministerin Thekla Walker betonte im Interview mit dem Landesjagdverband, man werde einzelne Tiere töten, wenn sie Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune mehrfach überwinden oder auffälliges Verhalten gegenüber Menschen zeigen.

Eine Aufnahme ins Jagdgesetz oder wolfsfreie Zonen mit Bejagung lehnte sie hingegen ab. Das bliebe wirkungslos, „da wir in Baden–Württemberg nur sehr wenige sesshafte und somit weit überwiegend durchziehende Wölfe haben“. Angesprochen auf den Lemke–Vorstoß heißt es aus dem Landesministerium, eine Bewertung sei vor der Umweltministerkonferenz Ende November nicht möglich. Sollte sich die Bundesministerin durchsetzen, könnte das allerdings auch Änderungen am baden–württembergischen Managementplan Wolf (MaP Wolf) nach sich ziehen.

Dessen bisherige Regelungen „halten wir bereits für praxistauglich“, heißt es aus Stuttgart. „Der bestehende Rechtsrahmen ermöglicht bereits jetzt eine Entnahme von verhaltensauffälligen oder schadstiftenden Wölfen.“ Bislang sind dazu Ausnahmegenehmigungen erforderlich. Landwirte bemängeln, dass der bürokratische Aufwand in akuten Fällen zu viel Zeit in Anspruch nehmen könnte.