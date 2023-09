Fast zehn Jahre hat Thomas Waldenspuhl meist das Gegenteil dessen getan, wozu er ausgebildet wurde. Als studierter Förster hat er gelernt, den Wald zu pflegen, ihn zu bewirtschaften. Als Leiter des Nationalparks im Schwarzwald lag sein Fokus vor allem darauf, „Natur Natur sein zu lassen“, wie er in seiner ruhigen Sprechweise mit badischem Einschlag sagt.

Waldenspuhl hat Baden–Württembergs einzigen Nationalpark mit aufgebaut. Ende des Monats geht er in Ruhestand — zu einer Zeit, in der die grün–schwarze Landesregierung öffentlich über die Weiterentwicklung des Schutzgebiets streitet.

Ein perfekter Tag im August zum Wandern. Die Sonne lässt das Grün der Bäume und Sträucher erleuchten, Kräuter duften. Auf dem steinigen Pfad schreitet Waldenspuhl in khakifarbener Outdoor–Kleidung und Wanderschuhen voran, streift blühendes Heidekraut und reife Blaubeeren.

Das ist mein Baby. Thomas Waldenspuhl

Der Weg führt durch einen Bereich, der seit 100 Jahren sich selbst überlassen ist — durch den ehemaligen Bannwald Wilder See. Auf einer Anhöhe über dem namensgebenden Gewässer erreicht Waldenspuhl das vorläufige Ziel.

Mehrfach ist er auf dem Weg hierher stehengeblieben. Immer dann, wenn er einem philosophischen Gedanken nachhängt. Er spricht über Lehren, die er aus der Bergpredigt zieht, darüber, dass es seine Generation „ein bisschen vermasselt“ habe. Spätestens seit 1978 sei klar, wie der Mensch zum Klimawandel beitrage.

Nicht der Wald braucht Kontrolle, sondern der Mensch

Nun schaut er hinab auf den Wald, für den er neun Jahre verantwortlich war. Braune kahle Flecken im grünen Meer aus Baumwipfeln zeigen, wo der Borkenkäfer gewütet hat. Hier, in der Kernzone des Nationalparks, darf er das.

„Es geht um eine Ethik der Zurückhaltung“, erklärt Waldenspuhl. „Wir nehmen es so an, wie es kommt. Wenn wir hier in 200 Jahren einen Bambuswald haben, dann ist das so.“ Der Wald habe damit kein Problem, aber vielleicht der Mensch, der nach größtmöglicher Kontrolle strebe.

Das Problem von Verwaltungen ist oft, dass sie sich gerne an Regeln festhalten. Thomas Waldenspuhl

Seit 2014 gibt es den Nationalpark. Pläne hierfür schmiedeten Grüne und SPD aber bereits, als sie die Landesregierung 2011 übernahmen. Zu dem Zeitpunkt war Waldenspuhl Leiter der Abteilung Wald und Gesellschaft der Forstlichen Versuchs– und Forschungsanstalt des Landes.

Mit Wolfgang Schlund, der vor Ort ein Naturschutzzentrum führte, bekam er den Aufbau und die Leitung für das Großschutzgebiet übertragen. „Das war ein Geschenk“, so Waldenspuhl. „Wichtig war mir die sozialwissenschaftliche Komponente.“ Ethnologen, Umweltpsychologen, Soziologen und Wirtschaftsökonomen gehören ebenso zum Team wie Förster und Biologen. „Dadurch decken wir Bereiche ab, die andere Nationalparks nicht haben“, sagt er. „Wir fragen uns, wer erzählt wem die Geschichte des Nationalparks?“

Gegen alle Klischees einer Verwaltung

Ein Geschenk also. Solche Begriffe benutzt Waldenspuhl häufig. Rückblickend spricht er von „großem Glück“ und „Kairos“, dem griechischen Begriff, der den Moment beschreibt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Alles Zufall oder Schicksal also? Sicher nicht. Waldenspuhl hinterlässt prägende Spuren.

Etwa so: „Das Problem von Verwaltungen ist oft, dass sie sich gerne an Regeln festhalten. Scheitern gehört aber dazu. Mein Team habe ich immer dazu ermuntert, Spielräume zu nutzen und am Rand zu segeln. Das bringt viel mehr als immer nur Risiken zu minimieren.“ Deshalb wolle er keinesfalls ein bestelltes Feld hinterlassen. „Dann ginge ja jede Dynamik verloren.“

Mehr als eine Million Besucher

Dynamisch haben sich die Besucherzahlen entwickelt. Seit der Gründung waren es jährlich mehr. Den vorläufigen Rekord bildet die Coronazeit zwischen Juli 2020 und Juni 2021: Mehr als eine Million Besucher waren auf den 10.000 Hektar in den beiden Nationalparkteilen unterwegs.

Es ist unglaublich wichtig, dass wir solche Zonen haben. Winfried Kretschmann

Die Teilung ist den vielfachen Widerständen bei der Errichtung des Schutzgebiets geschuldet — vor allem von angrenzenden Bewohnern und der CDU. Der ehemalige EnBW–Chef und frühere Vorsitzende des Nationalparkbeirats Gerhard Goll, selbst CDU–Mitglied, nannte das einen Geburtsfehler.

Ökologen sehen in einem größeren zusammenhängenden Schutzgebiet ausschließlich Vorteile für Tiere und Pflanzen. Auch die Grünen wollen das. Deren Umweltministerin Thekla Walker beruft sich auf Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung und ein Votum des Nationalparkrats, wenn sie für ein kompaktes Zusammenwachsen der Teile wirbt. Und auf den Koalitionsvertrag mit der CDU von 2021, in dem es heißt: „Wir erweitern und entwickeln den Nationalpark Schwarzwald auf Basis fachlicher Kriterien in einem transparenten Beteiligungsprozess weiter.“

Forstminister wehrt sich gegen größeren Nationalpark

Nun wirkt es wie ein Déjà-vu, dass sich in der CDU Widerstand regt und die Bürger von Hundsbach auf der Palme sind. Das Örtchen mit seinen rund 300 Einwohnern liegt in der Schneise zwischen dem Nord– und Südteil des Parks und wäre von diesem beim Zusammenwachsen umschlossen.

Einen prominenten Unterstützer haben sie in Forstminister Peter Hauk (CDU). Bei einer Veranstaltung vor Ort hat er laut „Badischer Zeitung“ gesagt: „Ich will netto eigentlich gar nicht mehr. Das, was netto in der Lücke dazu kommt, muss irgendwo an den Rändern wieder weg.“ Da er vertragstreu sei, könne man ja mit einem Hektar netto beginnen.

Längst wünschen sich viele ein Machtwort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Zumal sein Wunsch klar ist. „Das hat für mich eine sehr hohe Priorität“, betonte er am Dienstag in Stuttgart. Aufgrund des Klimawandels seien Nationalparks von eminenter Bedeutung. „Sie sind Großlabore: Was passiert, wenn man Wälder sich selbst überlässt? Es ist unglaublich wichtig, dass wir solche Zonen haben. Deshalb hat sich alles, was für den Nationalpark spricht, nochmal verstärkt.“

Waldenspuhl sieht das genauso. Der Nationalpark sei eine Referenzfläche und werde von Tag zu Tag spannender. „Das wird keine Reise zurück in die Vergangenheit, zu einem ursprünglichen Buchen–Tannen–Wald, sondern ein Aufbruch in eine spannende Zukunft.“ Der Klimawandel lasse keine Rückkehr zu.

Mögliche Zusammenlegung muss bald entschieden werden

Eingeweihte berichten, dass es Kretschmann neben dem Naturschutz auch um sein Vermächtnis geht, wenn er sich 2026 wie angekündigt aus der Politik zurückzieht. Und genau das gönnen Teile der CDU dem Ministerpräsidenten nicht, erklären andere. Klar ist: Wenn es in zweieinhalb Jahren einen zusammenhängenden Nationalpark geben soll, drängt die Zeit.

Das sagt auch Walter Dürr, Betriebsleiter der Murgschifferschaft, der 2900 Hektar Wald zwischen den Parkteilen gehört. „Wir sind zwar nicht unter Zugzwang, aber es wäre wünschenswert, wenn bald eine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung fallen würde.“ Schließlich sorge das Thema seit Jahren für Unruhe.

Die Geschichte dieser Waldgenossenschaft reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. 54 Prozent ihrer Anteile hält das Land. Ihr Zweck: Holz vermarkten und Gewinne erzielen. Also pocht die Murgschifferschaft auf einen Tausch. „In einer ersten Stufe müssen wir uns auf einen Tauschpreis einigen“, sagt Dürr. „Das heißt, wir brauchen 2900 Hektar an anderer Stelle plus einen Faktor X.“

Ein Tausch eins zu eins sei nicht gerecht. „Eine Wohnung in Stuttgart mit einer im gleichen Wert in Ravensburg zu tauschen, wäre auch kein Tausch eins zu eins“, sagt Dürr. Ein neuer Wald bringe zunächst Nachteile. „Wir müssen ihn kennenlernen, uns dort auskennen und unsere Betriebsabläufe anpassen.“

Die Verhandlungen sollen beginnen

Die richtige Arbeit beginne in Stufe zwei. „Wir müssen die Flächen bewerten, untersuchen, was alles in die Bewertung mit einfließt“ — etwa der Holzvorrat, die Baumartenverteilung, das Gelände, die Erschließung des Waldes und Bebauung. Dann müssten die Genossenschafter zustimmen. „Das kostet alles sehr viel Zeit. All das setzt aber voraus, dass die erste Hürde übersprungen wird.“ Dem Vernehmen nach gibt es die alternative Idee, dass das Land Genossenschaftsanteile abtritt.

Kretschmann fürchtet, dass Hauk die Verhandlungsposition des Landes geschwächt habe. „Ich rate nochmal allen Ministern, auch dem Minister Hauk, solche Debatten nicht öffentlich zu führen“, sagte er am Dienstag. „Das ist der Sache nicht dienlich“, so Kretschmann. „In allen Fragen, in denen man Verhandlungen führt, in denen es auch um Preise geht, sollte man extrem vorsichtig sein, solche Debatten zu führen.“ Zumal Ministerin Walker nun die Verhandlungen aufnehmen wolle, wie ihre Sprecherin sagt. Das Umweltministerium ist zwar federführend, aber ohne Hauk geht nichts.

Waldenspuhl muss "sein Baby" loslassen

„Mein Wunsch ist, dass man die beiden Teile zusammenführt“, sagt auch Waldenspuhl. Eine offizielle Abschiedsfeier für ihn, wie es das Umweltministerium angekündigt hatte, wird es doch nicht geben — offenbar, weil kein Geld hierfür da sei. Ministerin Walker werde sich in kleinem Rahmen von ihm verabschieden, sagt ihre Sprecherin. Stattdessen feiert Waldenspuhl dieser Tage seinen 66. Geburtstag und gibt zum Oktober die Leitung in vertraute Händen.

Wolfgang Schlund, mit dem er den Park bis 2021 im Tandem geleitet hat, kehrt zurück. Danach wolle er sich nie in die Führung des Nationalpark einmischen. Aber als Besucher wolle er häufig zurückkehren — und andere Nationalparks Europas mit Auto und Wohnwagen bereisen. Ein Wunsch seiner Frau, „ich hätte das nicht unbedingt gemacht“, sagt er und sein Mund weitet sich zu seinem typisch milden Lächeln.

Leicht falle ihm der Abschied nicht. „Das ist mein Baby, das ich mit Wolfgang Schlund und vielen anderen aufgezogen habe“, sagt der zweifache Vater. „Es hat mir unendlich viele Gedanken, schlaflose Nächte und Erlebnisse beschert. Wie bei einem Kind verspüre ich Dankbarkeit und muss nun lernen, loszulassen.“ Oft sei er gefragt worden, ob er alles im Griff habe. „Das wollte ich nie, sonst wäre ich ja ein Despot“, sagt er. Entscheidungen seien Teamarbeit. „Das wird bleiben“, glaubt er.