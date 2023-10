Verkehr

A81 nach Massenkarambolage wieder frei

Untergruppenbach / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte helfen den Betroffenen bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 81. (Foto: Damian / EinsatzReport24/dpa )

Nach mehreren Massenkarambolagen nahe Heilbronn in Baden-Württemberg ist die Autobahn 81 wieder freigegeben. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, habe ein Wechsel aus Regen und Sonne sowie das Fahrverhalten einiger Autofahrer am Freitagnachmittag zu den insgesamt 17 Unfälle mit 85 beteiligten Fahrzeugen geführt.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 18:17 Von: Deutsche Presse-Agentur