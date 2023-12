A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim gesperrt

Wegen ausgelaufenen Diesels ist die Autobahn 8 am Montagmorgen zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim Süd gesperrt worden. Ein Lastwagen hatte vermutlich wegen eines technischen Defekts den Betriebsstoff verloren, wie Sprecher der Polizei aus Karlsruhe und Pforzheim sagten. Demnach war der Fahrer in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und hatte den Verlust erst nach einer längeren Strecke bemerkt. Der Diesel gefror anschließend auf der Fahrbahn. Die Sperrung dauerte am frühen Morgen noch an. Verletzt wurde zunächst niemand.