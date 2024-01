92-Jährige nach Wohnungsbrand tot geborgen

Eine 92-Jährige ist am Freitag nach einem Wohnungsbrand in Emmendingen tot geborgen worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer technischen Ursache als Auslöser des Brandes aus, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Mutmaßlich sei ein Gerät im Schlafzimmer in Brand geraten. Dort sei auch die Leiche der Frau entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen löschen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.