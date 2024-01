84-Jähriger zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 84-Jähriger ist in Stuttgart zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden und dabei schwer verletzt worden. Ein 80-Jähriger sei beim Einparken vermutlich versehentlich von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei er dem Auto des 84-Jährigen aufgefahren, der hinter seinem Pkw gestanden habe und so eingeklemmt worden sei. Bei dem Unfall am Freitag entstand zudem ein Sachschaden von rund 2000 Euro.