Kreis Calw

80-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Dobel / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild )

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist bei Dobel (Kreis Calw) von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 57-Jährige in ihrem Wagen den Senior und seine Begleitung vermutlich wegen der Witterung am Freitag zu spät gesehen.

Veröffentlicht: 25.12.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur