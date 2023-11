80-Jähriger stirbt nach Unfall nahe Illingen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 bei Illingen (Enzkreis) mit mehreren Verletzten ist ein 80-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann am Montag seinen schweren Verletzungen. Der Senior saß als Beifahrer in einem Auto, das am Sonntag auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen war. Dabei wurden vier weitere Menschen schwer verletzt, darunter ein neun Monate altes Baby.