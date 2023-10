79-Jähriger stirbt bei Kollision auf B27 in Lauffen

Ein 79-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag vom Parkplatz eines Küchenstudios auf die Bundesstraße 27 gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er einen von links nahenden Pkw vermutlich übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Wagen des 79-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der Senior erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die B27 war zwischenzeitlich voll gesperrt.