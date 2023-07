79–Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall im Schwarzwald–Baar–Kreis ums Leben gekommen. Er sei bei Donaueschingen in einer Kurve mit seinem Wagen von der Landstraße 180 abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Mann wurde dabei laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrten die Beamten die Strecke für mehr als zwei Stunden komplett.