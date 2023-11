Rhein-Neckar-Kreis

72-jährige Ladenbesitzerin vertreibt Räuber mit Dekoartikeln

Dossenheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Dieser Überfall ist kläglich gescheitert: Eine 72-jährige Ladenbesitzerin in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Räuber mit Dekoartikeln in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Mann habe sie am Freitagabend in ihrem Spiel- und Schreibwarenladen mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 04.11.2023, 11:02 Von: Deutsche Presse-Agentur