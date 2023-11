Verkehr

71-Jähriger stirbt bei Unfall auf schneeglatter Straße

Rot am See

Bei einem Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße ist ein 71 Jahre alter Mann im Landkreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße zwischen Rot am See und Blaufelden, wie ein Polzeisprecher in Aalen sagte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 06:17 Von: Deutsche Presse-Agentur