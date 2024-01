700.000 Euro Schaden bei Scheunenbränden

Beim Brand von zwei Scheunen ist am Donnerstag in Neuler (Ostalbkreis) ein Schaden von geschätzt 700.000 Euro entstanden. Der Brand eines etwa 200 Quadratmeter großen Gebäudes wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt hervorgerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch das Feuer seien weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen, in der Scheune habe sich hauptsächlich Futter befunden. Durch die große Hitze wurde eine weitere, danebenliegende Scheune mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten beschädigt.