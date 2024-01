64-Jähriger will beim Ausparken helfen und wird angefahren

Beim Versuch, einem Lkw beim Ausparken zu helfen, ist ein 64-Jähriger in Sipplingen (Bodenseekreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann lief am Donnerstagnachmittag auf die Fahrbahn der B31 und wurde dort von einem Kleinbus erfasst, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.