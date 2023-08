60–jähriger Rollerfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 60–Jähriger auf einem Roller im Landkreis Heilbronn lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann am Mittwoch in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der 21 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall in Nordheim schwer verletzt. Der Wagen hatte sich überschlagen. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Wrack, bevor Rettungskräfte ihn ebenfalls in eine Klinik brachten.

Der Unfallhergang war im Detail zunächst unklar. Den Angaben zufolge waren Auto und Roller in entgegengesetzten Richtungen unterwegs. Die Fahrzeuge seien auf der Fahrspur des Rollerfahrers kollidiert.