59-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum: Schwer verletzt

Ein 59-jähriger Autofahrer ist bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte zuvor in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Außerdem fand die Polizei noch geringe Mengen an Marihuana. Wo genau, die Droge gefunden wurde, war nicht bekannt. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden des Unfalls in der Nacht zu Sonntag wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.