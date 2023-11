52 Fahrzeuge vor Autohaus zerkratzt: Sechsstelliger Schaden

52 Autos hat ein unbekannter Täter in Rottweil beschädigt und dadurch einen Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe angerichtet. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof eines Autohauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurden in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Hof ist den Angaben zufolge frei zugänglich. Die Polizei ermittelt nun.