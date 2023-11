500.000 Euro Schaden ‐ Ermittlungen wegen Brandstiftung

Einen Schaden von etwa einer halben Million Euro hat ein Feuer in der Aussegnungshalle des Friedhofs in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) verursacht. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und ermitteln gegen Unbekannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Mitarbeiter bemerkte am Dienstag das verrauchte Gebäude. Offenes Feuer gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, heißt es weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand zwischen Montag und Dienstag in den Toiletten der Halle ausgebrochen. Weitere Details waren zunächst unklar.