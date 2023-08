46–Jähriger stirbt bei Unfall auf nasser Fahrbahn

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn gestorben. Er stieß mit seinem Fahrzeug mit dem Auto eines 42–Jährigen zusammen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser und seine 39 Jahre alte Beifahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der 46–Jährige war am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 10 bei Geislingen (Landkreis Göppingen) unterwegs. In einer Linkskurve sei er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B10 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt.