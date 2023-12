44 Jahre alter Mann stirbt bei Streit: Festnahme

Weil er im Streit seinen Kontrahenten tödlich verletzt haben soll, hat die Polizei einen Mann in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) festgenommen. Nach Auskunft der Polizei hatten sich die beiden Männer am frühen Montagmorgen in einem Wohnhaus gestritten. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, dabei mutmaßlich mit einem Messer auf den 44-Jährigen eingestochen zu haben. Das Opfer starb am Tatort. Der konkrete Ablauf des Vorfalls soll nun ermittelt werden.