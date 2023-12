44-Jähriger stirbt bei Streit: Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 42-jähriger Mann, der am ersten Weihnachtsfeiertag einen 44-Jährigen tödlich verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Männer in einem Wohnhaus in Dornstetten (Landkreis Freudenstadt) gestritten, währenddessen der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben soll. Das Opfer starb noch vor Ort.

Ermittlungen der Polizei ergaben zudem, dass es sich bei den Männern um langjährige Bekannte gehandelt habe. Bei dem Streit seien sie alkoholisiert gewesen, wie es weiter hieß.