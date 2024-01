42-Jähriger soll Lebensgefährtin mit Messer getötet haben

Mit einem Messer soll ein 42-Jähriger seine Lebensgefährtin getötet haben. Der dringend Tatverdächtige soll die 40-Jährige in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) mit einem Stich lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag mitteilten. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versuchten noch die Frau zu reanimieren. Dies blieb laut den Angaben jedoch erfolglos.

In der Nacht zum Sonntag konnte der 42-Jährige am Tatort festgenommen werden. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauerten zunächst an.