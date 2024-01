Rente

41,1 Prozent der Rentner haben weniger als 1250 Netto

Stuttgart

Eine ältere Frau zählt Geld. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Vier von zehn Rentnerinnen und Rentnern (41,1 Prozent) in Baden-Württemberg müssen mit einem Netto-Einkommen von weniger als 1250 Euro auskommen. Dies teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit Verweis auf die Auswertung der Erstergebnisse des Mikrozensus 2022 mit.