Ortenaukreis

400 Menschen identifiziert nach Krawallen nahe AfD–Parteitag

Offenburg / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Nach den Ausschreitungen bei einer Demonstration gegen den AfD–Landesparteitag in Offenburg Anfang März hat die Polizei rund 400 Teilnehmer identifiziert. Die Anzeigen gegen die Demonstranten würden nun zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe übergeben, berichtete die Polizei am Freitag.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 13:14 Von: Deutsche Presse-Agentur