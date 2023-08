400.000 Euro Schaden nach Hausbrand in Weil am Rhein

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben kamen am Dienstagmorgen drei Menschen vorsorglich ins Krankenhaus, darunter waren auch zwei Mitglieder der Feuerwehr. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer der neun Wohnungen ausgebrochen und griff dann auf eine zweite über. Die beiden Wohnungen seien vollständig ausgebrannt. Auch der Rest des Hauses war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittle nun zur Brandursache.