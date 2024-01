40-Jähriger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Ein 40-Jähriger soll Ermittlern zufolge in Riedlingen (Kreis Biberach) mehrfach mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau eingestochen haben. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Abend mitteilten. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zum Motiv des Angriffs wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es in einer Mitteilung.

Die Frau hatte die Polizei am Sonntagmorgen alarmiert. Polizei und Rettungskräfte fanden die 37-Jährige mit mehreren, teils lebensgefährlichen Stichverletzungen auf - sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau sei nicht mehr in Lebensgefahr, berichteten die Ermittler. Der Tatverdächtige stellte sich beim örtlichen Polizeirevier, wo er vorläufig festgenommen wurde.