4:0: Debakel für Lautern bei Funkels Heim-Premiere

Der Karlsruher SC hat Altmeister-Trainer Friedhelm Funkel seine Heimspiel-Premiere mit dem 1. FC Kaiserslautern gründlich verdorben. Die Badener von Coach Christian Eichner gewannen das Südwest-Derby der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag auswärts mit 4:0 (0:0). Damit feierte der KSC den ersten Sieg in Kaiserslautern seit 1992, der FCK rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf.

Kaiserslautern bestritt die Partie in Gedenken an den in der Nacht auf Dienstag gestorbenen ehemaligen FCK-Spieler Andreas Brehme in schwarzen Trikots. Vor dem Spiel gab es zudem eine Schweigeminute. Beide Mannschaften und das Schiedsrichter-Team trugen Trauerflor.

Vor 49 327 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion wurde das Spiel nach der Pause binnen sieben Minuten entschieden. Marvin Wanitzek (51.), Igor Matanovic (58.) und Paul Nebel (82.) erzielten die Tore für die Gäste. Budu Zivzivadze (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.