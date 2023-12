39-Jähriger wegen Mordes an Pflegeschülerin angeklagt

Staatsanwaltschaft

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. (Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild )

Wegen Mordes an einer Pflegeschülerin hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen einen 39-jährigen Mann erhoben. Dem Mann wird nach Angaben der Behörde vom Dienstag vorgeworfen, seine 32 Jahre Freundin Mitte August in deren Wohnung in Stuttgart aus Habgier erstochen zu haben.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 11:49 Von: Deutsche Presse-Agentur