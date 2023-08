39–Jähriger kommt mit Auto von Straße ab und stirbt

Ein Mann ist auf der Kreisstraße 2362 in Waldenburg (Hohenlohekreis) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Bäume geprallt und dabei getötet worden. Das Fahrzeug des 39–Jährigen habe sich am Samstagmorgen mehrmals überschlagen, teilte die Polizei am Mittag mit. Dabei seien auch Bäume durchschlagen worden. Der Fahrer sei im Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liefen.