38-Jähriger nach Verfolgungsfahrt mit Polizei in Haft

Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei bei Stuttgart ist gegen einen 38-jährigen Autofahrer Haftbefehl erlassen worden. Mindestens zwei Verkehrsunfälle soll der Mann bei seiner Flucht verursacht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Doch es entstand Sachschaden.

Am Freitagmittag hatte ein Zeuge einen vermummten Mann in seinem Auto ohne Kennzeichen auf der Autobahn 81 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) gemeldet. Wenig später konnte die Polizei den 38-Jährigen beim Verlassen der Autobahn nahe Stuttgart finden. Doch der Mann ergriff laut den Angaben in seinem Auto die Flucht.

Dabei streifte er mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto. Er floh weiter und fuhr im stockenden Verkehr einem weiteren Auto auf. Beim Aussteigen wurde der Verdächtige am Freitag schließlich festgenommen. Dabei soll der Mann sich heftig gewehrt haben. Vier Polizisten wurden leicht verletzt. Am Samstag erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl.

Warum der Mann vor der Polizei floh, war zunächst unklar. Die Beamten suchten nach Zeugen und weiteren Geschädigten.