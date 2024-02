37-Jährige tot in Schramberger Wohnung gefunden

Der Rettungsdienst hat eine 37-Jährige am Dienstagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Schramberg (Kreis Rottweil) gefunden. Nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag ist ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Die Beamten nahmen den erheblich betrunkenen 38 Jahre alten Lebensgefährten am Dienstag vorläufig fest. Er kam am Mittwoch aber wieder auf freien Fuß. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik.

Nach derzeitigem Stand kam es wohl in der Nacht zum Dienstag in der Wohnung des Paares zu einem Streit. Eine Nachbarin rief am Dienstagnachmittag auf Bitten des 38-Jährigen über Notruf den Rettungsdienst, da seine Partnerin nicht mehr ansprechbar war. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Rettungsdienst zog die Polizei hinzu. Die Ermittlungen dauern an.