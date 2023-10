36-Jährige soll Lebensgefährten umgebracht haben

Eine Frau soll ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten in Ravensburg getötet haben. Ende September meldete sie ihn als vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil der Mann aber nicht gefunden werden konnte und sich die 36-Jährige in Widersprüche verwickelte und auffällig verhielt, wurden am vergangenen Donnerstag Haus und Grundstück des Paares durchsucht. Dort wurde die Leiche des Mannes entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass er an einer Stichverletzung gestorben war.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Die Frau wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlags erließ. Seitdem ist die 36-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.